Si è insediato il tavolo tecnico anti pirateria convocato dall'AGCOM per salvaguardare i diritti tv del campionato. "Il piano conferma la volontà di concludere i test in tempi rapidi per utilizzare fin da ottobre la piattaforma Piracy Shield, in grado di bloccare i segnali illegali di trasmissione delle partite", ha affermato l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

(gasport)