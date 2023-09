Primo stop sullo stadio: il Policlinico vuole Pietralata

IL TEMPO (C. QUERQUES) - Il Policlinico Umberto I rivendica l’area in cui, secondo i piani del Campidoglio, dovrebbe sorgere il nuovo stadio dell’As Roma. La richiesta è contenuta in una lettera inviata al Comune e per conoscenza all’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, preso in contropiede. Ed ecco che il nuovo colpo di scena si aggiunge all’interminabile telenovela. Stiamo parlando dell’area compresa nel Municipio IV, “attualmente separata dal resto della città”, si scrive nella delibera approvata a furor di popolo dall’Assemblea capitolina il 9 maggio. La soluzione Pietralata, presa senza aver fatto i conti però con le rivendicazioni del Policlinico Umberto I che proprio in quell’area aveva progettato la realizzazione del nuovo ospedale sin dai tempi dello Sdo. E lo stadio? Cinquantacinquemila posti, estendibile a 62mila, di cui 5.500 destinati ai vip, tribune, spazi privati, skybox, aree ricettive, benessere & intrattenimento, museo della Roma, spazi multifunzionali, centro fitness, centro medico, asilo nido, centro servizi. Cosa chiedere di più? Un progetto spalmato su 48mila metri quadri per un costo complessivo di circa 500 milioni. Il progetto del Policlinico, dicevamo, risale al Sistema direzionale orientale. Nato negli anni ’60, morto, rinato, accantonato e di nuovo resuscitato ma mai attuato. Prevedeva tra l’altro il trasferimento a Pietralata dei ministeri e di altre direzionalità per liberare il centro storico già a quei tempi ingolfato dal traffico. A sancirne la definitiva sepoltura fu nel 2008 l’approvazione del Piano regolatore generale, la tesi prevalente di decentrare nei municipi e non in unico settore della città. Nei giorni scorsi sulla questione era intervenuto anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. “Lì noi abbiamo un’area che è quella del Pertini”, ha spiegato il governatore nel corso di un dibattito pubblico andato in onda su una radio privata. “L’area è sempre stata quella, non ce ne sono state altre in zona. Ci sono altre ipotesi, inclusa quella attuale del Policlinico Umberto I, entro breve il nodo sarà sciolto”, ha aggiunto Rocca. Riferimento al piano di investimenti sulla Sanità: 37 interventi per un totale di un miliardo e 171 milioni. Stadio o ospedale? Ora questo è il problema.