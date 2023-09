Pinto: «Nessuno scontro tra me e Mou. Mercato, ora la Roma è più forte»

LEGGO (F. BALZANI) - Il rapporto con Mourinho, l'ossessione per Renato Sanches, l'obiettivo Marcos Leonardo per gennaio. Il general manager Tiago Pinto ha tracciato il bilancio di un mercato tormentato per la Roma e concluso con il colpo Lukaku. «Non c'è nessuno scontro tra me e Mourinho, parliamo la stessa lingua e tutto quello che pensiamo ce lo diciamo in faccia. Abbiamo iniziato male, ma mancano 35 partite e ci rialzeremo. Champions? Non vi dico che siamo obbligati ad arrivarci, ma ci proveremo».Poi l'analisi dei singoli: «Tutto quello che andrà male con Sanches avrà un solo responsabile: il sottoscritto. Io sono ossessionato da lui, da anni. Con questo staff lo faremo rendere al meglio. Lukaku? Non potevo prenderlo di certo a luglio e giugno. L'intervento di Mou è stato determinante. Non mi aspettavo quel comportamento da Matic, lui dovrà dire cosa è successo». Poi sugli obiettivi sfumati: «Volevo Frattesi, ma ha fatto altre scelte. Anche Scamacca e Leonardo sono stati trattati, il secondo è ancora un obiettivo». Infine la spiegazione «Nel piano del Fair Play abbiamo due cose diverse. Uno è il Settlement Agreement da 4 anni, dove in 2 anni dobbiamo spendere il 70% dei ricavi. Li siamo allineati. Ma c'è anche il transfert balance che fa il monitoraggio dei giocatori che sono nella lista Uefa da un anno all'altro e fa il bilanciamento tra quelli che entrano e quelli che vanno via. Noi abbiamo fatto 15 milioni di rivendite. Questi soldi non entrano nel transfert balance». Da qui la grana della lista Uefa.