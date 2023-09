Pinto: “La Roma è più forte e non ho problemi con Mourinho”

«La Roma è più forte dello scorso anno. La Champions? Dal primo giorno ho capito che la grande ambizione della proprietà è raggiungerla. Quando acquisto dei giocatori come Lukaku, Abraham, Aouar devo convincerli con questi obiettivi, poi è ovvio che non siamo il Manchester City». È un Tiago Pinto motivato, quello che si presenta in conferenza stampa per fare un punto sul mercato appena concluso, ma non solo. [...] Sul suo rinnovo e quello di Mourinho: «Dei rinnovi si parla nelle sedi opportune, ora siamo concentrati sullo stesso obiettivo. Il mio contratto non è una preoccupazione. Siamo consapevoli, invece, del momento che stiamo vivendo e stiamo tutti insieme: uniti, carichi e motivati. Non c’è scontro tra me e lui, parliamo la stessa lingua e quello che pensiamo ce lo diciamo in faccia. Vogliamo portare avanti i progetti della Roma e fare il meglio per la squadra». [...]

(corsera)