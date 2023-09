Per Lukaku e con Lukaku: la Roma vuole fare festa

Pellegrini e Spinazzola sono recuperati per la gara di questa sera contro il Milan, Lukaku si è allenato con il gruppo e partirà quasi sicuramente dalla panchina, Dybala ha lavorato a parte e difficilmente ci sarà, possibile prima convocazione per l’iraniano Azmoun. [...] Diverso il discorso per Romelu Lukaku, che ieri si è allenato e ha cominciato a prendere confidenza con il gruppo. Non partirà titolare, ma Mou potrebbe mandarlo in campo a partita in corso, nel caso ce ne fosse bisogno. Molti i dubbi di formazione: chi tra Pellegrini, Aouar ed El Shaarawy giocherà in avanti al fianco di Belotti; chi giocherà in mezzo al campo tra Paredes e Bove e infine chi vincerà i ballottaggi sulle fasce tra Zalewski e Spinazzola (più lo stesso El Shaarawy) a sinistra e Kristensen, Karsdorp e Celik a destra. [...]

(corsera)