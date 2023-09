Pellegrini si ferma: fastidio all'adduttore

[...] Unico assente Lorenzo Pellegrini, rimasto in palestra. Lavoro differenziato, ha specificato l'ufficio stampa federale. Il capitano della Roma si è fermato per il riacutizzarsi di un fastidio all'adduttore, ma lunedì, martedì e mercoledì si era allenato (anche molto bene) a Coverciano. Si tratta dello stesso problema che lo aveva costretto inizialmente alla panchina sabato scorso nell'anticipo con il Milan, quando era entrato in corsa e solo a causa del ko di Aouar, altrimenti non avrebbe giocato. Questa mattina, dopo un giorno in cui è stato gestito, verranno ricontrollate le sue condizioni fisiche dallo staff medico e sapremo se è recuperabile per la Macedonia, per il successivo impegno di martedì a San Siro con l'Ucraina o se lascerà subito il ritiro azzurro e rientrerà a Roma. [...]

(Corsport)