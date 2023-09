Nonostante stia facendo di tutto per cercare il recupero dopo il problema agii adduttori, in vista della sfida di domenica contro l'Empoli, lo staff medico ha deciso di non rischiare. Lorenzo Pellegrini. Sta lavorando per essere quasi al top in Europa League. Giovedì prossimo, infatti, la Roma comincia la sua avventura nelle coppe europee In trasferta, cioè a Tiraspol, In Moldavia. L'avversario sarà lo Sheriff. (...)

(gasport)