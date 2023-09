Pellegrini, a rischio l'Empoli. Marcos Leonardo più vicino

Brutte notizie per Mourinho. Dopo aver perso in extremis Kristensen (convocato dalla Danimarca in seguito all'infortunio di Bah), lo Special One dovrà fare i conti anche con le condizioni fisiche di Pellegrini, tornato acciaccato dalla Nazionale. Il capitano ha accusato un fastidio all'adduttore destro e ha lasciato il ritiro dell'Italia per fare ritorno a Trigoria. Al momento la sua presenza contro l'Empoli è incerta.

Intanto sembra essere sempre più vicino l'arrivo di Marcos Leonardo e la conferma è arrivata dal dg del Santos Gallo: "A gennaio potrà partire".

(gasport)