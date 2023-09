C'è tanta Roma nel Monterosi 2023/24. Figli d'arte come Bruno Conti, nipote di Marazico, Francesco Perrotta, figlio di Simone, Davide Mastrantonio, il classe 2004 in prestito dai giallorossi, e vecchie glorie come Giuseppe Giannini, responsabile del settore giovanile. Anche l'allenatore, Fabrizio Romondini, vanta 2 presenze in Serie A con la Roma tra il 1996 e il 2000.

(Il Romanista)