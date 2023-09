Otto romanisti oggi impegnati con le giovanili azzurre

Nella giornata di oggi sono in programma gare per le categorie U17, U18, U19, U20, e in ognuna di queste rappresentative figurano alcuni baby giallorossi. L'Italia Under 17 giocherà un'amichevole alle 16 contro la Danimarca nel torneo 4 Nazioni e ci saranno i romanisti Cama e Di Nunzio. L'U18 sfiderà alle 16:30 la Serbia e sono stati convocati Reale e Mannini. Allo stesso orario l'Under 19 affronterà l'Irlanda del Nord e ci saranno Marin e Bolzan. L'Under 20, invece, giocherà contro la Germania nell'Elite League e sono presenti Pagano e Pisilli, i due più vicini al salto definitivo in prima squadra.

(Il Romanista)