Olimpico, tremila posti in più contro l’Empoli e prezzi più bassi

Aumenta la capienza dello stadio Olimpico e diminuiscono i prezzi dei biglietti. Ci sono novità positive per i tifosi giallorossi, che nelle scorse settimane si erano lamentati per il caro-prezzi in relazione alle prime due gare casalinghe giocate contro la Salernitana e contro il Milan. La decisione di Sport e Salute, la società che gestisce l’Olimpico, di rimandare i lavori nella tribuna Tevere Parterre, restituisce alla Roma (e ai suoi tifosi) circa 2.200 posti. [...] Arrivato il via libera, ci saranno ulteriori 600 posti in vendita nei settori popolari per il resto della stagione, per un totale di quasi 3.000. Questo porterà a un abbassamento dei prezzi: contro l’Empoli si parte da 24 euro mentre contro la Salernitana il prezzo più basso era di 41.

(corsera)