Olimpico, più posti e biglietti meno cari

Oggi inizierà la vendita dei biglietti per Roma-Empoli, match valido per la quarta giornata di Serie A e in programma il 17 settembre. La novità riguarda la riapertura della Tribuna Parterre, che nelle prime gare era chiusa a causa dei lavori. Inoltre ora il club giallorosso ha ottenuto l'ok per sfruttare le due curve con capienza al 100% e così ci saranno circa 300 biglietti in più per ogni settore. L'aumento dei posti inoltre ha portato alla diminuzione dei costi dei tagliandi rispetto alla sfida contro la Salernitana.

(corsport)