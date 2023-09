Muscoli e passione: il piano Roma per la Big Joya

La nuova coppia d’attacco, quella che fa gola a tanti club, sta prendendo forma. Non che serva tanto a Dybala e Lukaku per fargli trovare il feeling, quando due campioni si trovano a giocare insieme la sintonia può scattare anche al primo istante. Ecco, dopo soli due giorni di allenamento insieme Paulo e Romelu hanno già apprezzato le qualità dell’altro, consapevoli delle loro responsabilità verso la Roma e verso i compagni di squadra. [...] La Roma ha scommesso su di loro, su una coppia che appena un anno fa avrebbe potuto giocare con la maglia dell’Inter e che invece quasi a sorpresa si è ritrovata all’ombra del Colosseo. [...] Adesso Paulo non vede l’ora di ricominciare. E non vede l’ora di farlo con Lukaku. Una coppia da 167 gol totali in Serie A, e complessivamente da 342 gol e 139 assist in carriera. I due corrono, lavorano, faticano, ma poi scherzano tra di loro e con i compagni di squadra per creare un gruppo ulteriormente affiatato e renderlo ben saldo per il prosieguo della stagione. [...] Insomma, l’attesa è tanta per vedere la coppia scendere in campo. Freme la Roma, sicuramente i tifosi, ma anche l’intera squadra che vuole lasciarsi alle spalle l’avvio di stagione cominciare un nuovo campionato. Per questo lo staff di Mourinho ha studiato un piano per entrambi i giocatori, campioni a volte anche frenati dai problemi muscolari. L’aspetto alimentare è attenzionato come per tutti gli altri giocatori, anche perché Dybala e Lukaku sono due professionisti esemplari e si mantengono sempre in forma (guardate il belga, due mesi ad allenarsi da solo e già in forma). Quello dei recuperi post partita è invece stato ben studiato: dopo le partite – naturalmente a seconda degli impegni in calendario della squadra – Paulo e Romelu beneficeranno di uno o due giorni di allenamenti personalizzati ed esercizi specifici per evitare stress fisico o sovraccarichi muscolari. [...] Insomma, la Roma farà di tutto per garantire alla coppia il miglior rendimento possibile, da Champions. E i tifosi faranno lo stesso, cercheranno di far sentire tutto il loro affetto all’ultimo arrivato per dargli fiducia, motivazioni e convinzioni. [...] I tifosi daranno tanto anche a Lukaku, ripartito dopo un’estate non proprio semplice tra Inter, Chelsea e Juventus. Alla fine è arrivata la Roma, con decisione e facendogli capire tutta la sua importanza in una stagione in cui potrà soltanto rilanciarsi. La Roma e i tifosi, il giusto binomio per far esplodere l’attacco giallorosso: Big Rom e la Joya sono pronti a partire per creare quella coppia mozzafiato, da sogno. Da Big Joya.

(Corsport)