Mourinho, vincere domani a Marassi (anche) per evitare un record negativo

Vincere a Marassi contro il Genoa, domani sera, per non stabilire l’ennesimo record (stavolta negativo) della carriera di José Mourinho. La Roma del portoghese, infatti, non vince in trasferta dallo scorso 8 aprile, 1-0 in casa del Torino. Da quel giorno, in serie A, i giallorossi hanno collezionato zero vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte [...] La squadra ha ripreso ieri a lavorare in vista del match con il Genoa: in gruppo Pellegrini, che si candida per un posto da titolare. È stata svelata ieri la terza maglia, nera con inserti gialli e rossi sulle spalle, piaciuta moltissimo ai tifosi che l’hanno promossa a pieni voti sui social. In particolare è stato apprezzato il lupetto di Gratton, inserito su sfondo bianco come era già successo nelle maglie del passato, che ieri ha sostituito il logo della Roma sui profili social del club (Facebook, Twitter, Instagram). Esauriti in meno di 24 ore i biglietti per la trasferta (domenica 29 ottobre alle 18) di Milano contro l’Inter. La Roma è in attesa di sapere se la società nerazzurra metterà a disposizione altri tagliandi per il settore ospiti.

(corsera)