Mourinho vara il tandem Lukaku-Dybala. Dubbio Sanches

Tutta la Roma si ritroverà questa mattina sui campi di Trigoria per preparare la sfida di domenica sera contro l'Empoli. Sarà il primo vero allenamento con tutti a disposizione per José Mourinho dopo due settimane di allenamenti intimi e contati, tra partenze per le nazionali e infortunati. E proprio l'argomento infermeria è quello che preoccupa di più a Trigoria. (...) Oggi Dybala dovrebbe tornare a far parte del gruppo squadra per mettere nelle gambe due allenamenti veri e puntare una maglia da titolare domenica. Chi certamente giocherà dal 1' è Lukaku, tornato ieri dal Belgio caricato dai due gol in Nazionale e pronto a formare la coppia da sogno con l'amico Paulo. (...) Chi ancora preoccupa è Renato Sanches, da oltre 20 giorni in cura per una lesione muscolare. Pellegrini e Mancini, tornati malconci dall'avventura azzurra, invece oggi torneranno a disposizione di Mourinho, pronti a partire dal primo minuto domenica sera. (...)

(La Repubblica)