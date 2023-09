Mourinho su Dybala: “Speciale, vale come Mbappé per il Psg”

Lukaku addio. Dall’Inghilterra arriva la notizia: la Roc Nation – la celebre agenzia di sport – si separa dall’attaccante belga, ma Big Rom non pare farne un dramma, segnando il gol che regala alla Roma il successo contro lo Sheriff. Un graffio che rappresenta il suo 12° consecutivo in Europa League, in una striscia di reti di fila che sale a 16. [...] Mou sa bene come la Roma sia ai piedi di Lukaku e Dybala. «Con il fisico che possiede a Romelu fa bene giocare, può migliorare solo così. Paulo per noi è come Bernardo Silva per il City o Mbappé per il Psg. È un giocatore speciale, ma non posso utilizzarlo sempre, va gestito. Col Torino lo farò partire dall’inizio, però magari lo dovrò togliere prima della fine perché si giocherà in mezzo alla settimana col Genoa». Vero, ma averlo è proprio una Joya.

(gasport)