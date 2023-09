Mourinho sorride: Aouar è pronto per lo Sheriff

C’è una buona notizia per Mourinho, che ieri mattina ha ritrovato la squadra in vista dell’esordio in Europa League, domani sera (ore 18.45, arbitra il lettone Treimanis) in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol: il tecnico portoghese potrà fare affidamento su Aouar, che all’ultimo momento era rimasto fuori dal match di campionato contro l’Empoli, domenica scorsa, per un riacutizzarsi del problema muscolare accusato col Milan. Il centrocampista algerino ieri si è allenato con la squadra e oggi partirà con i compagni dopo l’allenamento di rifinitura che ci sarà questa mattina alle 10.45. [...] Previsto un po’ di turnover: in porta potrebbe toccare a Svilar mentre i tre centrali difensivi saranno sempre Mancini, Llorente e Ndicka; sugli esterni Karsdorp (Celik è l’unico cambio per i tre centrali) e Zalewski mentre in mezzo al campo Bove dovrebbe prendere il posto di Sanches al fianco di Cristante e Paredes. Davanti la coppia Lukaku-Belotti, che hanno chiuso con l’Empoli, con Dybala che sarà gestito. Dopo il match la squadra rimarrà a Tiraspol e farà ritorno nella Capitale venerdì mattina.

(corsera)