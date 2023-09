Ammutolito dai quattro gol del Genoa, Mourinho a Marassi ha mostrato una brutta faccia, aveva scolpita in volto, la maschera della rassegnazione, quanto di peggio un allenatore motivazionale come lui possa esibire. Sembra il Mourinho del finale di esperienza al Tottenham. (...) La batosta di Marassi rischia di creare un prima e un dopo, di far sì che nulla sia più come prima. La classifica lacrima, la Roma a 5 punti galleggia un pelo sopra la zona retrocessione. Inquietante.

(gasport)