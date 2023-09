Mourinho: “Roma lenta, male nel primo tempo”

«Alla fine abbiamo meritato di vincere, che era la cosa più importante in un girone del genere». È pragmatico, José Mourinho, che al termine della vittoria 2-1 dei giallorossi in casa dello Sheriff Tiraspol si presenta davanti alle telecamere per commentare il successo della Roma, dopo avere seguito il match dalla tribuna per la squalifica. [...] Ci sono voluti il gol di Lukaku e l’ingresso in campo di Dybala per risolvere una situazione che stava diventando complicata. «Non mi è piaciuto il primo tempo – il commento dello Special One – né individualmente né collettivamente. Siamo stati troppo lenti, senza aggressività e senza mantenere il controllo del gioco. Il gol del vantaggio alla fine del primo tempo è stato quasi un miracolo perché non avevamo fatto niente per meritarlo. Nel secondo tempo, invece, dopo il pareggio, mi sono piaciuti la nostra reazione, il gol di Lukaku e il controllo del risultato. Abbiamo continuato a giocare senza troppa aggressività ma anche senza rischiare, e alla fine abbiamo meritato la vittoria». [...]

(corsera)