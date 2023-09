Mourinho: «Ora lavoriamo con umiltà»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Sette reti all'Empoli e la Roma scaccia via le critiche. «Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà - ha affermato Mourinho ai microfoni di Dazn - non eravamo scarsi prima e non siamo fantastici ora». Il tecnico ha poi parlato della qualità della rosa: «Dobbiamo gestirci bene, oggi avevamo solo tre difensori centrali, Sanches e Dybala li ho sostituiti in anticipo proprio per questo motivo. Poi abbiamo anche bambini come Pagano che, voglio ricordarlo, ha giocato tre delle quattro partite fino ad ora». Al termine della partita ha parlato anche Paulo Dybala, autore di una doppietta. «Dovevamo mandare un messaggio - ha affermato l'argentino - cercare di sacrificarci e dare qualcosa in più e oggi l'abbiamo fatto molto bene. Sono contento dell'arrivo di Azmoun, N'Dicka e Lukaku, ci daran-no una mano come gli altri. Sto bene - ha poi continuato sto cercando dì recuperare al meglio e sono partito come lo scorso anno, alla quarta ho segnato doppietta con il Monza, oggi l'ho fatto con l'Empoli. Spero di migliorare quanto fatto lo scorso anno». Nel frattempo, i giallorossi cominciano a preparare la prima giornata di Europa League: oggi il club capitolino tornerà subito in campo per la ripresa in vista della trasferta in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol. Per questa prima uscita europea non ci saranno né Mourinho - alla prima delle quattro giornate di squalifica successivamente a quanto accaduto nella finale di Budapest - né i tifosi della Roma - sempre in seguito agli eventi con il Siviglia.