Mourinho, il derby comincia in salita

Una classifica oscena, un calendario scivoloso. Il girone di Europa League, nonostante sia abbordabile, crea problemi logistici sin da subito. Il 21 settembre la Roma dovrà andare a Tiraspol per affrontare lo Sheriff e nei giorni successivi giocherà in trasferta sia contro il Torino (domenica 24) sia contro il Genoa (giovedì 28). I giallorossi giocheranno sempre fuori casa dopo gli impegni europei: a Cagliari scenderà in campo domenica 8 settembre alle 18, meno di 72 ore dopo Roma-Servette, mentre il 26 ottobre ci sarà Roma-Slavia Praga e il 29 la trasferta a Milano contro l'Inter. Il momento peggiore arriverà a novembre nell'avvicinamento al derby: il 9 novembre affronterà lo Slavia Praga in trasferta e il 12 novembre alle 12 ci sarà Lazio-Roma. I biancocelesti avranno due giorni di riposo in più e inoltre giocheranno il 7 novembre all'Olimpico contro il Feyenoord. A Mourinho conviene chiudere la questione nel girone nelle prime quattro giornate, per andare in Repubblica Ceca con la Primavera o quasi.

(corsport)