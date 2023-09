Mourinho e Totti: due leggende per la Roma

Una cosa è certa: non sarebbe un inedito. Perché chi ama dipingerlo come un egocentrico che pensa solo a se stesso, dimentica che in carriera, appena ha potuto e soprattutto gli è stato concesso, Mourinho ha sempre instaurato rapporti ottimi con le icone dei club nei quali ha lavorato. [...] È accaduto al Real Madrid con Butragueno che spesso e volentieri lo ha difeso pubblicamente, a volte mettendosi contro anche la proprietà. E poi a Milano, con Beppe Baresi, una vita nell’Inter (16 stagioni e 559 gare alle spalle) che volle come vice. Ma non solo. Gabriele Oriali, 13 anni nerazzurro, 17 considerando anche le giovanili, fu la sua ombra nei tre anni meneghini. [...] Sì, domani c’è Roma-Empoli ma tiene ancora banco in città la possibilità che José ottenga quanto aveva chiesto nella triste serata di Budapest. [...] Non può esserlo per carisma Pinto, non può esserlo la dottoressa Souloukou, destinata tra l’altro ad altre mansioni, non lo sono per carattere Dan e Ryan Friedkin. Per questo motivo José aveva pensato ad un profilo alla Totti. Se poi fosse realmente Francesco, sarebbe perfetto. [...] Oggi José, alla vigilia del match contro l’Empoli, presumibilmente dribblerà la questione, indirizzando l’attenzione dei presenti al delicato match contro i toscani. Del resto, senza esprimersi pubblicamente, ha già ottenuto che in qualche modo se ne parlasse. Ora la palla passa alla proprietà americana. [...] Quello giallorosso è diventato ormai un club diverso da quello che era con Pallotta, con i Sensi o la famiglia Viola. Sono cambiati i tempi, certamente, ma la rivoluzione texana, per certi versi silente, è stata quella più radicale. Un esempio? Sono pressoché scomparsi i profili italiani: presidente, vice presidente e direttore commerciale sono statunitensi, gm e allenatore portoghesi, il Ceo greco. [...] Ma soprattutto si è scelta una linea chiara, ossia di circondarsi di persone poco inclini ad alzare la voce. Per quello, nell’ottica dei Friedkin, c’è Mourinho. Nel pacchetto Special è incluso tutto: campo e fuori. Senza contare poi, che affiancargli uno del peso di Totti, vorrebbe dire schiarire in largo anticipo anche il futuro dello Special, in scadenza nel 2024. E mai come in questa stagione – le parole di Pinto sulla Champions lo dimostrano – le confermano passano per il campo. José incluso.

(Il Messaggero)