Mourinho: “Due punti persi ma la Roma mi è piaciuta”

Non è bastato alla Roma il terzo gol in 7 giorni di Lukaku, dopo quelli all’Empoli e allo Sheriff, per vincere a Torino. I giallorossi non vanno oltre l’1-1 al termine di una gara dura e spigolosa, che la Roma ad un certo punto pensava di aver vinto. [...] Ancora una volta la Roma non è riuscita a mantenere la porta inviolata. «Tra i cinque che hanno giocato dietro, due e mezzo sono nuovi. Il mezzo è Llorente che è arrivato l’anno scorso e ha fatto 10 partite. Non ci sono Smalling e Ibanez, Rui ora sta benissimo ma non ha iniziato molto bene. La gente si ricorda di Ibanez per gli errori in partite importanti, ma era un giocatore fortissimo nella fase difensiva, Smalling per noi è fondamentale. A centrocampo dobbiamo ritrovare equilibri, Cristante e Paredes hanno lavorato bene, credo torneremo a non prendere gol». La classifica è ancora deficitaria. «La guardiamo e non ci piace. Meglio non guardarla ma è una classifica non vera: a gennaio non saremo lì»

(corsera)