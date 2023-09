Mourinho: "Difficile giocare contro questo Toro"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma non va oltre il pareggio a Torino. Il tecnico portoghese ai microfoni di Dazn ha commentato l'1-1 maturato nella serata di ieri: «Abbiamo preso un gol da palla inattiva, per quello abbiamo pareggiato. È difficile giocare contro il Torino così come contro squadre che hanno questa proposta di gioco». Mourinho ha poi commentato la condizione del terreno di gioco, non all'altezza di una partita di Serie A: «Prometto di non fare più critiche al nostro campo allo Stadio Olimpico di Roma, perché rispetto a quello che ho visto oggi è una passerella di moda». In conclusione il tecnico ha voluto complimentarsi con la squadra per la prestazione: «Oggi abbiamo giocato con una linea difensiva inedita, per me oggi hanno giocato tutti molto bene. L'obiettivo è fare sempre meglio, però la sensazione è quella di aver perso due punti oggi. Meglio non guardare la classifica, perché non è vera, a dicembre o gennaio sarà diversa».