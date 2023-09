Mourinho cala l’asso di Coppa

Big Rom è pronto. Ha sempre avuto un feeling con l'Europa League. La conferma è il record che detiene. Il centravanti belga ha infatti segnato in ognuna delle sue ultime Il presenze nella competizione anche quando si chiamava Coppa Uefa). Sono 15 i gol totali in 11 presenze. Serie ancora aperta e che già oggi è la più lunga realizzata da un giocatore nella storia della competizione. Un biglietto da visita niente male che Romelu intende presentare già domani. La Roma vuole partire con il piede giusto, non come nella passata stagione quando il passo falso a Ludogorets, costrinse i giallorossi a rincorrere durante il girone e a giocarsi la qualificazione proprio contro i bulgari nel match di ritorno. E per farlo, qual miglior modo se non aggrapparsi al gigante. Mourinho ha fotografato bene il suo impatto: «Cambia il nostro modo di giocare». Un altro che di reti se ne intende, l'ex giallorosso Luca Toni, rincara la dose: «Veniva da un periodo un po' così, ma è in assoluto tra i centravanti più forti. Ti permette la palla lunga, fa salire la squadra, dà profondità, fa gol, è un calciatore molto forte». Un dominatore, in poche parole. Difficile se non impossibile spostarlo, piedi educati per sfruttare gli inserimenti delle mezzali. E in rosa ce ne sono tante: da Sanches a Pellegrini a proposito in coppa resterà ancora fuori), passando per Aouar al 'nuovo' Cristante' non dimenticando Bove.

(Il Messaggero)