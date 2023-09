Mou recupera 4 giocatori e (forse) Totti

Alla Roma è il giorno dei recuperi. José Mourinho ritrova quattro calciatori, il sorriso e forse (in tempi non biblici) Francesco Totti. Prima il campo. Il tecnico portoghese può guardare con ottimismo alla gara dì domenica sera contro l'Empoli (alle 20.45) perché ieri Renato Sanches, Aouar, Zalewski e Paulo Dybala si sono allenati in gruppo e sono a disposizione. In recupero anche Mancini. Ancora assente Pellegrini, che verrà preservato per il match di Europa League. (...) Fuori dal campo, una notizia che può fare ancora più piacere ai tifosi giallorossi. Arriva dagli Italian Padel Awards e riguarda Francesco Totti, presente con il suo grande amico Vincent Candela, che si è lanciato in un elogio a Mourinho: «È un vincente». E proprio lo Special One potrebbe essere l'aggancio per riportare Totti come dirigente in giallorosso, Questa la risposta di Totti ai cronisti: «Mou mi vuole alla Roma? Penso di si, così ha detto, no?» (...) Poi la bomba: «Tornare alla Roma il prossimo anno? Magari il prossimo anno ci sarò già».

(corsera)