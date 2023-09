Mou poco Special. Da Spalletti a Zeman, in 12 davanti a José: alla Roma serve di più

Nella storia della Roma - tra i tecnici che hanno guidato la squadra per almeno 20 partite di Serie A - Mourinho veleggia al tredicesimo posto in classifica come media punti (1.61). Davanti allo Special One ci sono anche Spalletti, Capello, Carniglia, Burgess e Kovacs.

Le posizioni in classifica delle ultime due stagioni non sono state all'altezza delle aspettative della Roma, anche se il cammino europeo ha oscurato le ombre del campionato.

Il popolo giallorosso è comunque innamorato dello Special One e stupisce sempre di più come questo clima di euforia collettiva finora non abbia contagiato i Friedkin. A meno di 10 mesi dalla scadenza del contratto, il futuro del tecnico è in bilico e al momento non ci sono ancora stati contatti per il rinnovo. Due giorni fa Pinto ha detto che "la questione rinnovo, che è un tema importante, sarà trattato nelle sedi giuste. Non lo affrontiamo pubblicamente, ma in privato".

Al momento, quindi, la proprietà americana vuole aspettare che la stagione si snodi prima di intervenire e l'obiettivo è la qualificazione in Champions League.

(gasport)