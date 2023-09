Mou oggi decide su Chris. Ma è pronto il trio inedito

Chris Smalling il prossimo 22 novembre compirà 34 anni. La sua speranza (e quella della Roma) è di festeggiarli con una buona condizione atletica e sicuramente una classifica totalmente diversa da quella di adesso. Il difensore non sta bene, e di certo non è una novità delle ultime ore: se ne erano accorti un po' tutti già dalla partita d'esordio contro la Salernitana quando l'inglese è uscito al 65' dopo una prestazione non certo esaltante. E così è stato anche contro il Verona e il Milan, per un avvio di campionato da incubo per lui, il suo collega Llorente e, naturalmente, Rui Patricio. [...] Chris non è al 100% e infatti negli ultimi dieci giorni ha svolto tanto lavoro di gestione in palestra e in questa settimana non si è allenato con il gruppo. Problemi che arrivano dopo una preparazione estiva tutto sommato soddisfacente ma che naturalmente fanno pensare a strascichi di vecchi acciacchi [...]. La nota positiva per lo Special One è il ritorno di Mancini in campo dopo il problema muscolare avvertito nella gara dell'Italia contro la Macedonia del Nord. Senza Smalling sarà lui il faro della difesa [...] Evan Ndicka scalda i motori. Dopo la fare di rodaggio tra allenamenti e le prime due gare con la nazionale della Costa d'Avorio (il paese della mamma), il centrale ex Eintracht è pronto a fare il suo esordio con la maglia giallorossa. Scalpita il ventitreenne, vuole prendersi un posto da titolare per avere una chance e dimostrare al tecnico di essere finalmente pronto per giocare. [...] Un trio inedito in difesa, chiamato quindi a blindare la porta dopo le sei reti subite in tre gare. Serve una scossa dall'attacco, e gli occhi sono tutti per la Big Joya, ma serva anche una reazione della difesa. Con o senza Smalling.

(Corsport)