Mou nasconde la Roma e rivuole Renato Sanches

Mourinho blinda la Roma. In attesa del rientro di tutti i nazionali – l’ultimo a raggiungere Trigoria sarà Leandro Paredes, impegnato ieri sera in Bolivia con l’Argentina – l’allenatore portoghese non sa ancora su quanti calciatori potrà fare affidamento per la gara di domenica sera (fischio d’inizio alle 20.45) contro l’Empoli. Sembra incredibile, ma sarà una sfida penultima contro ultima. Tra gli infortunati, ha qualche possibilità in più Renato Sanches, il primo indisponibile in ordine cronologico, che si è infortunato dopo la prima di campionato con la Salernitana. Il portoghese, nei pochi minuti giocati all’esordio, ha fatto vedere di essere l’unico, tra i centrocampisti a disposizione di Mourinho, ad avere alcune caratteristiche specifiche, come la capacità di rubare palla e far ripartire velocemente l’azione e quella di creare degli strappi in mezzo al campo «alla Nainggolan». [...]

(corsera)