Mou: "La finale con il Siviglia? Se parlo, mi danno 10 giornate"

"Se dico cosa penso della finale con il Siviglia mi danno 10 giornate di squalifica", le dichiarazioni di Mourinho a Sky Sport. "Ho pianto sia per la semifinale contro il Leicester sia per la finale di Tirana - le parole all'emittente televisiva, che lo ha scelto come testimonial per le coppe europee -. Sono stati risultati storici per la Roma".

Risultati che proverà a ripetere anche in questa stagione, nonostante la partenza difficile in campionato. Dopo la sosta lo Special One punta a riavere i calciatori infortunati: Sanches, Aouar, Zalewski e Dybala ieri si sono sottoposti a fisioterapia. Proprio la 'Joya' ha rilasciato una lunga intervista ed è tornato a parlare del Mondiale: "I dottori della Roma e Mourinho mi hanno aiutato tantissimo a superare l'infortunio".

Le Lega ha pubblicato gli anticipi e i posticipi fino alla 19esima giornata e dopo l'esordio in Europa League con lo Sheriff la Roma giocherà in casa del Torino domenica 24 settembre alle 20:45. Il 29 ottobre alle 18 c'è Inter-Roma, mentre il derby domenica 12 novembre alle 18. Sabato 23 dicembre alle 20:45 si giocherà Roma-Napoli, mentre il 2023 si chiuderà il 30 dicembre sera contro la Juventus.

Oggi alle 12 Gualtieri e Veloccia parteciperanno con Nomisma e la Roma alla conferenza stampa di presentazione del Dibattito Pubblico per il nuovo stadio a Pietralata.

