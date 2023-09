Mou, gli Azzurri sono un problema: Pellegrini si infortuna e torna a casa

Codice (giallo)rosso. La Roma perde Pellegrini a causa di un affaticamento al flessore, che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale. Il capitano si aggiunge agli infortunati Dybala, Aouar e Renato Sanches, che Mourinho spera di recuperare per la gara del 17 contro l'Empoli. Il centrocampista tornerà a Trigoria e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti.

Dopo l'inizio complicato con 1 punto in 3 partite, lo Special One potrà però godersi Lukaku, anche se non potrà essere spremuto sin da subito poiché ha saltato la preparazione con la prima squadra del Chelsea. Anche il centrocampo è cambiato con gli arrivi di Paredes, Aouar e Sanches, ma la sensazione è che manchi la tenuta fisica. Alla fragilità si aggiungono i guai in difesa: Ndicka ancora non ha giocato, mentre sulla destra Kristensen sembra aver già perso il posto da titolare. Tocca a Mourinho risollevare la sua terza Roma dalle ceneri.

(La Repubblica)