Mou è rilassato e fiuta la svolta

Eppure è sembrato di scorgere l’alba e non il tramonto, mentre il Torino festeggiava un pareggio in casa e la Roma malediceva una vittoria sprecata. C’è stato un passo avanti nel rendimento, nella convinzione, nella determinazione in una squadra che si sta lentamente abituando a giocare un calcio diverso. [...] Mourinho sta provando dall’inizio del ritiro a rendere la squadra più efficace in zona gol. Il problema è che per raccogliere i frutti dell’addestramento di una fase, quella offensiva, la Roma ha smarrito il punto di forza delle ultime due stagioni, cioè la solidità difensiva. Anche nell’analisi di queste carenze, con 8 gol subiti in 6 partite coppa inclusa, bisogna essere chiari: rispetto alla finale di Budapest sono andati via due titolari (Ibañez e Matic) e il leader del reparto, Smalling, praticamente deve ancora entrare in scena. Non è la stessa cosa affrontare le partite con un terzetto quasi improvvisato e un rinforzo, il mancino N’Dicka, che ha buone potenzialità ma ancora non si è integrato nei meccanismi collettivi.

(Corsport)