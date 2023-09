Mou è ora di vincere

Bisogna vincere. Perché la Roma è partita male e l'Empoli ha fatto peggio con zero punti in tre partite. Mourinho non aveva mai iniziato così male come in questa stagione, infatti nella sua peggior partenza (2018/19 al Manchester United) aveva collezionato tre punti. L'obiettivo è rimettere subito la barca in asse per evitare il rischio di pericolosi naufragi. Per il match odierno lo Special One ha recuperato Dybala, Aouar, Sanches, Mancini, El Shaarawy e Zalewski. "Ci mancherà Smalling - aveva rivelato Mou in conferenza stampa -. Lukaku sta bene e non è arrivato in un brutta condizione a differenza di Sanches, Paredes e Azmoun". Poi il commento sul possibile ritorno di Totti in giallorosso: "Non sono nessuno per dire se deve entrare in società o meno. Di certo lui è uno che di fatto non sembra mai uscito da Trigoria".

(gasport)