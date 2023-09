Mou che ti succede?

La Roma è ferma a Budapest sia nella testa di Mourinho sia in quella della squadra, che appare svuotata e priva di identità e solidità. I problemi sono tanti e i 5 punti in 6 gare li fotografano soltanto parzialmente. La Roma continua a perdere calciatori per problemi muscolari e sono ben 11 dall'inizio del campionato. La manovra è involuta e prevedibile e la difesa fa acqua da tutte le parti: 11 reti subite in 6 gare non si possono giustificare con l'assenza di Smalling.

In un momento del genere bisogna ripartire dalle certezze e la prima è Lukaku. Dybala si è perso dopo la doppietta all'Empoli, mentre Cristante è sempre più brillante. Poi c'è Mourinho, il quale per molti è il problema, ma deve essere la soluzione anche perché di meglio in giro non c'è. Il tecnico costa 15 milioni lordi e a meno che non si faccia clamorosamente da parte o non si voglia ripiegare su un traghettatore, sarà lui a guidare la Roma in questa stagione.

(Il Messaggero)