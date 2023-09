Mou a Trigoria: «Solo con 7 giocatori» Europa, esclusi Kristensen e Azmoun

LEGGO (F. BALZANI) - Sette a Trigoria e un paio in meno in lista Uefa. Nel giorno della ripresa degli allenamenti Mourinho fa la conta dei giocatori per una ripartenza difficile ma necessaria. Intanto dovrà fare a meno di Azmoun e Kristensen in Europa League. I due nuovi acquisti sono stati tagliati dal club che dopo l'arrivo di Lukaku ha dovuto fare i conti con i rigorosi paletti Uefa. Da qui anche la scelta di rinunciare a un ultimo acquisto sul gong del mercato (Sergio Ramos?). La Roma, a malincuore, ha dovuto rinunciare a due nuovi acquisti oltre agli infortunati Abraham e Kumbulla. Mourinho, ieri ospite d'onore in un evento Adidas a Londra, ha scherzato anche su quelli a disposizione a Trigoria: «Ora torno a Roma, dove tornerò a lavorare con 7 giocatori». Un chiaro riferimento alle tante assenze tra convocazioni nazionali (ben 14) e qualche infortunato. Smentite con fermezza le voci di presunte liti di spogliatoio, Mou è pronto a ripartire. Le buone notizie, però, iniziano ad arrivare dall'infermeria: Dybala e Renato Sanches sono in netta ripresa, a breve lo saranno anche Aouar e Zalewski mentre Lukaku in nazionale metterà altri minuti nelle gambe. Mou studierà in questi giorni una Roma diversa, probabilmente con la difesa a 4 e l'esordio di Ndicka che potrebbe giocare anche come terzino a sinistra. In porta è in bilico Rui Patricio. I dati difensivi d'altronde sono spaventosi: solo l'Everton ha commesso meno errori individuali nei cinque top campionati europei. Dalla gara con l'Empoli l'Olimpico avrà 3000 posti in più tra Tevere e curve. Il che permette alla Roma di abbassare notevolmente i prezzi dei biglietti.