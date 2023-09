Mou: “A Trigoria con sette giocatori”

«È ora di tornare a Roma e lavorare con… 7 giocatori!». Scherza, ma non troppo, José Mourinho, ospite ad un evento del suo sponsor tecnico, l’Adidas, sulla ripresa degli allenamenti che ci sarà oggi a Trigoria. [...] Se l’umore di Mou è da interpretare, oggi pomeriggio sarà possibile capire la posizione della società, perché alle 14.30 è prevista la conferenza stampa di fine mercato di Tiago Pinto. Un mercato in cui il g.m. ha portato tanti giocatori a costo zero. Due di loro, Azmoun e Kristensen, non sono stati inseriti dalla società nella lista per l’Europa Leaguepresentata ieri alla Uefa. La Roma la ufficializzerà solo oggi perché, essendo in regime di «settlement agreement», la lista deve essere condivisa e approvata dalla Uefa. L’esclusione di Azmoun e Kristensen è figlia dell’arrivo di Lukaku e del suo ricco stipendio: all’interno dell’accordo, infatti, uno dei parametri da rispettare è il «transfer balance». [...]

(corsera)