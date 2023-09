Mitrovic: "Seguo il campionato italiano e faccio il tifo per la Roma"

GASPORT - Aleksandar Mitrovic, attaccante della Serbia e dell'Al-Hilal, che lo ha acquistato dal Fulham, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Il bomber serbo ha parlato a sorpresa anche della sua passione per la Roma:

Non ha mai nascosto un debole per la Serie A: in futuro farà in tempo a vivere un ultimo ballo in Italia?

"Nella vita e nel calcio non si può mai sapere. In passato sono stato vicino alla Serie A, ma adesso sono molto felice all’Al Hilal e voglio fare grandi cose qui e vincere dei titoli. Però continuo a seguire il campionato italiano e faccio il tifo per la Roma".