Milito: "La questione Lukaku mi ha sorperso molto, mi ha deluso la modalità"

GASPORT - L'addio di Lukaku all'Inter ha lasciato il segno in casa nerazzurra, anche fra tifosi ed ex giocatori. Ne ha parlato Diego Milito, leggenda di una delle ex squadre di Mourinho, durante un'intervista al quotidiano sportivo:

"La questione Lukaku mi ha sorpreso molto. Mi ha deluso la modalità, la maniera con cui il giocatore ha fatto la sua scelta. L’Inter puntava ancora su di lui, lui in nerazzurro aveva fatto benissimo: è stato trattato bene da tutti, anche i tifosi l’avevano riaccolto dopo il ritorno dal Chelsea...ecco, per questo ci sono rimasto male. Per fortuna è arrivato Thuram...".