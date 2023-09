Milinkovic e Ibanez, esordio arabo da incubo per i due grandi ex

Che sia l'aria del deserto, un campionato poco allenante o una tensione nervosa soffocata dai petroldollari, questo solo il tempo potrà dirlo. Ma le prime settimane in Arabia Saudita per Roger Ibanez e Sergej Milinkovic-Savic non sembrano essere quel paradiso dorato immaginato questa estate. Anzi, per i due ex protagonisti di Roma e Lazio, l'avventura nella Saudi Pro League è iniziata come peggio non si potrebbe. Tra errori, espulsioni e prestazioni sottotono che stanno sporcando le aspettative su di loro. Il serbo venerdì sera si è reso protagonista di un erroraccio durante la sfida tra il suo Al Hilal e l'Al-Ittihad di Benzema. Un disimpegno in area di rigore leggero e superficiale che ha praticamente regalato il gol agli avversari. Poco importante ai fini del risultato, visto che la sua squadra è riuscita a vincere 4-3, grazie alla tripletta di Mitrovic. Ma i social, soprattutto laziali, non sono stati di certo teneri con l'ex Sergente, il traditore che ha scelto i dollari arabi al rinnovo con la Lazio. Un segnale di sufficienza e evidente poca concentrazione che fa il paio con il nervosismo. […] Chi forse sta facendo ancora peggio è Roger Ibanez, ancora una volta protagonista negativo nella sonora sconfitta (5-1) del suo Al-Ahli contro l'Al-Fateh. Il difensore brasiliano ha sciorinato tutto il suo repertorio, tra eccesso di irruenza, amnesia e difficoltà tattiche sempre più evidenti. Solo nell'ultima gara il brasiliano ha commesso un fallo da rigore (trasformato in gol) e regalato un contropiede agli avversari, dimenticando completamente sia il pallone che la marcatura sull'uomo. Scene da derby, che i tifosi della Roma ben ricordano e ai quali si stanno abituando anche i tifosi di Gedda, spesso vincenti in campionato (4 vittorie e 1 sconfitta) ma perennemente in apprensione quando Ibanez ha la palla. E nonostante le difficoltà della difesa della Roma in questo inizio di stagione, in pochi rimpiangono il brasiliano, nonostante la velocità del difensore non sia stata sostituita nella rosa a disposizione di Mourinho. Anche sponda giallorossa, i social sono impietosi rispetto agli errori in terra d'Arabia con la speranza che il nuovo acquisto Ndicka possa prima possibile guadagnarsi il posto da titolare.

(La Repubblica)