Marcos Leonardo, c'è il sì del Santos

Marcos Leonardo resta un obiettivo della Roma e ora il club giallorosso punta a chiudere l'operazione. Pinto lo aveva in pugno già questa estate, ma il Santos lo ha trattenuto per evitare la retrocessione in campionato. Il 'Peixe' ha promesso al calciatore che lo lascerà partire a gennaio e, salvo sorprese, il suo futuro sarà alla Roma: "Marcos Leonardo ha capito il momento e ha accettato di aspettare - dice il dg Gallo -. Abbiamo aumentato il suo ingaggio e abbiamo messo in piedi alcune regole affinché possa partire nella prossima finestra di mercato. Abbiamo avuto anche un colloqui con la Roma e hanno capito la nostra posizione". In sostanza l'accordo è fatto: se arriverà la giusta offerta, il Santos lo lascerà andare.

Pinto si era spinto a offrire fino a 18 milioni tra parte fissa e bonus, ma il club brasiliano rifiutò l'offerta dopo la cessione di Washington al Chelsea e la complicata situazione in classifica. Prima di Hellas Verona-Roma il gm portoghese ha avuto più di un colloqui con gli intermediari e i rappresentanti che avevano curato l'operazione per ribadire la volontà di finalizzare l'accordo in inverno, ma a cifre inferiori: 12 milioni più un paio di bonus. Il calciatore ha già l'intesa con la Roma sull'ingaggio e, in caso di acquisto a gennaio, i giallorossi potrebbero girarlo in prestito in un club italiano fino al termine della stagione per farlo adattare alla Serie A.

