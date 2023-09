Mancini ko: per Mourinho scatta l’allarme in difesa

Dopo Pellegrini, rientrato a Roma per un risentimento al flessore della gamba destra, ieri è toccato a Gianluca Mancini abbandonare il ritiro azzurro. Il difensore della Roma, uscito dopo un’ora nel match contro la Macedonia del Nord, è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno evidenziato un affaticamento muscolare agli adduttori coscia destra. «Il c.t. Luciano Spalletti – si legge nel comunicato emesso dalla Figc –, considerata la diagnosi medica, ha deciso di rilasciare i calciatori ai club, nell’ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione». [...] Un problema ulteriore per Mourinho, soprattutto perché Mancini è considerato un punto fermo, in un reparto difensivo che però in questo inizio di stagione ha messo in mostra più di una crepa, con sei gol subiti nelle prime tre partite. Un disastro che ha molti protagonisti, a partire da Rui Patricio, responsabile unico del primo gol subito a Verona, anche se qualcuno gli addebita la colpa del secondo di Candreva alla prima giornata contro la Salernitana, e autore del fallo da rigore su Loftus-Cheek contro il Milan. [...] Così domenica sera è probabile che Ndicka faccia il suo esordio, sempre che il tecnico non decida, ma sarebbe una sorpresa, di giocare con la difesa a quattro.

(corsera)