Malagò: “La Roma oggi è più competitiva. Lukaku è uno che fa sognare”

GASPORT - Giovanni Malagò, presidente del Coni ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Ha parlato del nuovo acquisto giallorosso Romelu Lukaku. Queste le sue dichiarazioni:

[...]

Quanto la intriga la coppia Lukaku-Dybala?

“Nel calcio la gente cerca tante cose, due in particolare: vincere è la prima cosa, veder giocar bene è l’altra. E per fare questo ci vogliono organizzazione e i campioni. E i campioni fanno sognare. E fanno sognare di più in piazze, in città, in tifoserie dove non sono abituati a vincere”.

Insomma, meglio che Lukaku sia arrivato alla Roma e non alla Juventus…

“Sotto il profilo dell’entusiasmo, della notizia, della suggestione, direi sicuramente sì. Insomma, a Caselle sarebbe stata possibile l’accoglienza di Ciampino? Non scopro niente di particolare se dico che lì sarebbe stato un giocatore in più, qui è diverso“.

Dunque, Roma è un moltiplicatore dell’effetto Lukaku?

“Le squadre che non hanno vinto 15, 20 o 30 scudetti, vivono di questi momenti, di questi campioni. Parlo della Roma, della Lazio, della Fiorentina, del Napoli, che pure viene da un campionato strepitoso. Altrove, l’obiettivo è quello di confermarsi, di continuare a primeggiare: un approccio diverso, entusiasmante anche quello, anche quello è calcio, ma è diverso. E questa divisione non è soltanto italiana, anche all’estero ci sono questi stati d’animo diversi“.

[...]