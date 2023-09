Lukaku, striscia record: in Europa League segna da 11 partite consecutive

L’ultima volta che non ha segnato in un incontro di Europa League risale addirittura al 2014: era il 6 novembre, il suo Everton vinse comunque 3-0 contro il Lilla, il portiere nigeriano Enyeama gli tolse una punizione dall’incrocio. Poi Lukaku è diventato una sentenza, in questa coppa, ed è una statistica splendida per la Roma che ha già festeggiato domenica sera il primo gol del belga in serie A, contro l’Empoli, e si aspetta che non interrompa la serie positiva domani sul campo dello Sheriff Tiraspol. [...] Lukaku ha segnato 42 gol in 80 partite europee, una media dello 0,52 che in EL sale allo 0,60 (20 reti in 33 incontri, altre 21 le ha firmate in Champions League e una in Supercoppa). Una sentenza. Che adesso, con la maglia giallorossa, apre la caccia al suo primo trofeo europeo. Dopo aver già vinto un Mondiale per club (2022: Chelsea-Palmeiras 2-1 dts). Segnando, naturalmente, anche in quella finale.

(corsera)