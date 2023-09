Lukaku: “Sono qui per tre motivi: i tifosi, i Friedkin e conquistare trofei”

«Darò tutto per la Roma». Romelu Lukaku sarà presentato stasera alle 19.30 all’Olimpico, poco prima Roma-Milan e con diretta televisiva su Dazn, davanti ad oltre 60 mila persone pronte a fargli sentire tutto l’amore che i tifosi giallorossi riservano ai propri idoli. [...] Anche da lontano, il centravanti belga ha respirato l’attesa e l’agitazione che avevano attanagliato tutta Roma in frenetica attesa del suo arrivo: «Quando siamo stati un po’ più vicini all’accordo, in tanti hanno iniziato a dirmi che la gente mi aspettava. Io ero concentrato per prepararmi bene per arrivare qui in forma. Quando sono arrivato, ho voluto vivere quel momento. È bello vedere i tifosi così, non vedo l’ora di iniziare a giocare per loro». [...]

(corsera)