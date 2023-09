Lukaku prova la fuga, Zapata-gol lo riprende

Si possono leggere tante storie diverse in questo pareggio, ma non lo si può trascrivere come verdetto inesatto. [...] Non soltanto la partita, ma anche il duello dei giganti finisce in parità. Duvan Zapata, approdato al Toro dopo aver sfiorato l’assunzione da parte della Roma, si fa trovare dove lo aspetti, non sbuca all’improvviso, alla Radonjic: si deve imporre con un calcio fisico e presente. Segna, rispondendo al centro di Romelu Lukaku, in mezzo a una nube di maglie bianche: la rete numero 110 in Serie A dell’attaccante colombiano è anche la prima con il Toro e fa esplodere di gioia lo stadio. [...]

(gasport)