Lukaku (per ora) l’unica luce di Mou, aspettando Dybala. Pruzzo scommette: “Dopo la sosta la vera Roma”

«Romelu pensaci tu». Il giorno dopo la pesante sconfitta contro il Milan, che inchioda la Roma nei bassifondi della classifica, l’ambiente prova a tirarsi su il morale con la prestazione di Lukaku. Pochi minuti, con la formazione di Mourinho in superiorità numerica, sono però bastati per accendere un po’ di speranza: il tiro in porta, di destro, pochi secondi dopo il suo ingresso in campo, ma soprattutto la voglia di combattere, le «sportellate» alla difesa avversaria e anche l’ammonizione rimediata dopo un intervento in scivolata al termine di una rincorsa di 50 metri, sono segnali di un calciatore che si è immediatamente calato nella sua nuova realtà. [...] Di sicuro non gli manca la personalità, e il suo arrivo può essere d’aiuto anche a Dybala, con il quale comincerà a fare coppia dopo la sosta. Dai loro piedi passano le speranze di rimonta della Roma, che ha fatto registrare una delle peggiori partenze della storia: è la quarta volta, infatti, che i giallorossi si ritrovano con un punto dopo 3 partite: oltre a questo campionato, infatti, era capitato nelle stagioni 1974-75, 1978-79 e 1995-96. [...]

(corsera)