Lukaku non rianima la Roma e Mourinho resta in silenzio

Un punto in tre partite: per trovare un avvio così disastroso della Roma bisogna tornare indietro alla stagione 1995- 96. [...] A fine campionato i giallorossi arrivarono al quinto posto, una posizione che oggi sembra un miraggio per Mourinho, che ha deciso di rimanere in silenzio a fine partita. [...] Probabilmente proprio per evitare ulteriori polemiche nei confronti della classe arbitrale, che hanno avvelenato la passata stagione, Mourinho ha evitato di commentare la seconda sconfitta consecutiva da parte della formazione giallorossa.

Ad analizzare la partita è andato Bryan Cristante. "Gli episodi molte volte fanno la differenza. Altre volte magari meritavamo di subire gol e non è successo, in questo inizio di campionato abbiamo subito 8 tiri e 6 gol, è anche la sfortuna". [...] C’è stato l’esordio di Romelu Lukaku, l’uomo chiamato a risolvere i problemi offensivi della Roma. "Lukaku è uno dei migliori attaccanti a livello mondiale, fa la differenza, l’ha sempre fatta e la farà anche con noi quest’anno". [...] Dopo Dybala e Renato Sanches, ieri si è fermato anche Houssem Aouar, uscito per un problema al flessore della coscia destra. [...]

(corsera)