Lukaku, lampo da fenomeno

Anche la partita dei bomber si è conclusa in parità. Un gol per Duvan Zapata e uno per Romelu Lukaku, punto di riferimento e conforto per i suoi compagni di squadra in una partita complicata. All'Olimpico Grande Torino, dove aveva già messo a segno 2 dei 4 gol della sua storia interista contro il Toro, il belga ha dovuto fare i conti dall'inizio con la marcatura a uomo di Buongiorno. Il centrale granata lo ha limitato per lunghi tratti della partita, tanto da costringerlo - a inizio ripresa - ad allargare il raggio d'azione e allargarsi alla ricerca di palloni giocabili. Buongiorno è stato praticamente perfetto per tutta la partita, ma quando Lukaku ha avuto la possibilità ha mostrato tutta la sua potenza: lavoro di fisico per evitare l'intervento del numero 4, stop con il destro e sinistro pressoché imparabile per Milinkovic-Savic. […] Lukaku è l'attaccante che serviva a José Mourinho e che il tecnico, infatti, sta sfruttando all'inverosimile. Dopo lo spezzone contro il Milan prima della sosta per le Nazionali, il portoghese lo ha mandato in campo dall’inizio contro Empoli e Sheriff, venendo ricompensato da gol e un'intesa già collaudata tra lo stesso Lukaku e Dybala.

(tuttosport)