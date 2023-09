Lukaku freme, Dybala lo aspetta

La Roma ha dovuto fare a meno di Lukaku, Dybala e Renato Sanches nelle prime giornate di Serie A e se lo staff medico riuscisse a riportarli al 100% in vista della ripresa del campionato, sarebbe naturale per i giallorossi ripartire dopo il brutto inizio. Ieri Mourinho ha scherzato su Instagram perché ha appena 7 giocatori disponibili tra infortunati e convocati in nazionale. In quest'ultima categoria rientra anche Lukaku, che nello spezzone contro il Milan ha subito mostrato la sua importanza in campo. La Roma prega che torni in buone condizioni dalle sfide contro l'Azerbaigian e l'Estonia e mercoledì sarà di nuovo a Trigoria per allenarsi a pieno regime. L'obiettivo è giocare titolare contro l'Empoli, magari in coppia con Dybala, al lavoro per recuperare dall'infortunio così come Renato Sanches. Per Aouar non c'è lesione, motivo per cui potrebbe rendersi disponibile almeno per la panchina. Intanto si scalda Azmoun, che si avvicina verso la prima chiamata di Mourinho.

(corsport)