Lukaku e Dybala pronti al debutto: la prima a Roma

Cresce, eccome se cresce. Ogni giorno di più, in attesa che arrivi domenica. È l'ansia dei tifosi della Roma di vedere in campo insieme i due gioielli giallorossi, Romelu Lukaku e Paulo Dybala. La possibilità c'era già stata nell'ultima partita, con il Milan, ma li l'argentino è rimasto a riposo per l'affaticamento muscolare di Verona. Ed invece domenica l'Olimpico è già pronto a colorarsi a festa. Anche perché loro due rappresentano la vera cura per il mal di gol di cui la Roma ha sofferto nella scorsa stagione. Basti pensare, ad esempio, che i due insieme hanno segnato ben 530 gol, tra club e nazionali: 355 per il belga, 175 per l'argentino. Ed allora bastano questi numeri qui per capire come anche José Mourinho non veda l'ora di schierarli insieme. Di fatto, la «Lubala» è pronta finalmente a far sorridere il cuore della gente romanista. Mourinho quest anno ha scelto il 3-5-2 e confermerà il modulo anche, contro l'Empoli (con Lukaku potrebbe anche decidere di tornare a giocare con il 3-4-2-1). Delle due punte il riferimento offensivo sarà il centravanti belga, mentre la Joya gli giocherà leggermente più dietro, partendo da sinistra, come piace a lui. Facile che gli giri intorno, che magari gli porti via un avversario con un movimento ad andare, anche per aprire spazi per le verticalizzazioni dei centrocampisti. […] A Dybala e Lukaku viene chiesto proprio di prendere per mano la Roma e di riportarla in alto. A suon di gol, ovviamente.

(gasport)